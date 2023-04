Śmierć żołnierza na terenie jednostki wojskowej w Radomiu. Są wyniki sekcji zwłok Iwona Rodziewicz-Ornoch 21.04.2023 14:54 Śledczy mają już wyniki sekcji zwłok żołnierza, którego ciało znaleziono na terenie jednostki wojskowej w Radomiu. Jak dowiedziało się RDC, wykluczono udział osób trzecich. Ciało żołnierza znaleziono w poniedziałek rano w kontenerze mieszkalnym na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

RDC

Żołnierz, którego ciało znaleziono w kontenerze mieszkalnym w Radomiu, służył w 3 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej. Śledztwo było prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Według wstępnych wyników sekcji zwłok, do śmierci żołnierza nie przyczyniły się osoby trzecie.

Nasze informacje potwierdza rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

- Prokuratura dysponuje już wstępnymi wynikami sekcji zwłok pokrzywdzonego. Na obecnym etapie postępowania te wyniki jednak nie będą podane do publicznej wiadomości. Jedyne, co mogę dodać to to, że na obecnym etapie postępowania wykluczono udział osób trzecich - mówi.







Mężczyzna miał 40 lat.

