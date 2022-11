Śledczy po sekcji zwłok 14-letniego Patryka spod Kozienic. "Przyczyną śmierci była choroba" Iwona Rodziewicz-Ornoch 04.11.2022 15:47 Choroba przyczyną śmierci 14-letniego Patryka z okolic Kozienic. Śledczy otrzymali wczoraj protokół z przeprowadzonej sekcji zwłok. Chłopiec zmarł nagle we wrześniu w szkole w Gniewoszowie.

Szkoła w Gniewoszewie (autor: mat. szkoły)

- Zgon 14-letniego Patryka była następstwem zmian chorobowych samoistnych. Jakie to były konkretnie zmiany nie mogę udzielić informacji, bo są to dane wrażliwe. Ze względu na dobro rodziny nie możemy ujawnić informacji czy to była choroba śmiertelna - mówiła zastępca Prokuratora Rejonowego w Kozienicach, Emanuela Wojtas - Kunińska.

Śledczy wciąż czekają na wyniki badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Mają być gotowe za około miesiąc.

Nagła śmierć w szkole

Do zdarzenia doszło we wrześniu w szkole w Gniewoszowie. Chłopiec źle się poczuł na ostatniej lekcji - wymiotował, bolała go głowa. Dyrekcja wezwała karetkę. Mimo reanimacji ucznia nie udało się uratować.

Rodzice Patryka twierdzili, że dziecko wcześniej na nic się nie leczyło i nie miało problemów zdrowotnych. Zdaniem matki z opisu sekcji zwłok wynikało, że jej syn miał guza pnia mózgu.

