Seria podwyżek opłat w Radomiu? Jutro sejsa rady miasta Anna Orzeł 27.11.2022 18:17 Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej, czesnego w żłobkach, opłat za parkowanie i odbiór śmieci. Radomianie mogą zostać obciążeni dodatkowymi kosztami życia w mieście. W poniedziałek radni w Radomiu będą rozważać za i przeciw.

Ratusz w Radomiu (autor: Monika Kowalczewska/Wikimedia Commons)

Dziś osoba samotna, mieszkająca w bloku, za odbiór śmieci płaci 15 złotych miesięcznie. Po podwyżce będą to 22 złote. I odpowiednio dla gospodarstwa wieloosobowego aktualna opłata za odbiór śmieci wynosi 33 złote, po podwyżce wzrośnie do 53.

- Chodzi tylko o to, by system się zbilansował - zapewnia wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. - Bezwzględnie nie chcemy zarabiać na mieszkańcach. To, co proponujemy w opłacie za odbiór odpadów od mieszkańców, to nie jest nawet grosz więcej, niż faktycznie gmina ponosi w wydatkach na realizację tej usługi - tłumaczy.



Władze Radomia szacują, że w przyszłym roku do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi trzeba będzie dopłacić około 15 milionów złotych.

