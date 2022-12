Radomskie schronisko apeluje o pomoc. Potrzebne koce i kołdry 21.12.2022 10:48 Kołdry i koce pilnie potrzebne. Radomskie schronisko dla bezdomnych zwierząt prosi mieszkańców o pomoc. Potrzeby są ogromne - informuje Maryla Rybicka, prezes radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Radomskie schronisko apeluje o pomoc. Potrzebne koce i kołdry (autor: Schronisko w Radomiu)

- Potrzebujemy na tę chwilę koców, kołder. Wszystko to, co by nam się przydało do ocieplenia, wyścielenia w budach i boksach, gdzie przebywają nasze zwierzęta - mówi Maryla Rybicka.



W radomskim schronisku przebywa ponad 400 psów i kotów. Wykarmienie tej ilości zwierząt wymaga dużych nakładów finansowych stąd apel o pomoc.

Rzeczy można przywozić w godz. od 8.00 do 15.00 do Schroniska przy ul. Witosa.

