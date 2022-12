Radomski szpital - jako pierwszy w mieście - ze znieczuleniem dla rodzących Anna Orzeł 15.12.2022 19:23 Znieczulenie zewnątrzoponowe oferuje rodzącym kobietom - jako pierwszy w Radomiu - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. Zabieg jest bezpieczny i dla matek, i dla dzieci - mówi dr Leszek Gmyrek, szef ginekologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Radomski szpital - jako pierwszy w mieście - ze znieczuleniem dla rodzących (autor: pixabay)

- Warto z niego korzystać - dodaje dr Leszek Gmyrek. - Dzisiaj powinno być to dobrem każdej rodzącej. Organizacyjnie nie w każdym miejscu pozwala na wykonywanie takich znieczuleń. Nam się to tu udało, jest to duży szpital, nowoczesny, z dużym zapleczem, ze świetną neonatologią. Nie ma się czego bać - mówi.



Pani Angelika rodziła dwie doby. Była już zmęczona i gotowa na cesarskie cięcie. Po wznowieniu akcji porodowej, nieocenione okazało się znieczulenie.

- Zaczęło się coś dziać, pani położna mówi, że zaczynamy rodzić. Powiedziała, że jest możliwość skorzystania ze znieczulenia. Skorzystaliśmy, bardzo szybko poszło. Niecałe dwie godzinki i malutki był - opowiada.

Koszty znieczulenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

