Radomscy radni przeciwni podniesieniu podatku od nieruchomości Anna Orzeł 14.12.2022 17:44 Drugie podejście w ciągu dwóch tygodni i znowu porażka. Radomscy radni odrzucili, proponowaną przez prezydenta miasta, podwyżkę podatku od nieruchomości. Pod koniec listopada radni Prawa i Sprawiedliwości uznali, że to nie jest odpowiedni moment na takie decyzje.

Ratusz w Radomiu (autor: Monika Kowalczewska/Wikimedia Commons)

Szef klubu PiS Łukasz Podlewski był przeciwny podwyżce i zdania nie zmienił.

- Nie było żadnych podstaw do jego zmiany. 16 mln zł z podatku od nieruchomości w tym 8,5 mln zł od radomskich przedsiębiorców, nie ma na to mojej zgody. Dla radomskich przedsiębiorców to jednak dużo - tłumaczył.

- Bez tych pieniędzy nie uda się zrealizować wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji - mówił wiceprezydent Radomia, Mateusz Tuczyński. - Nie zaczniemy najprawdopodobniej rozbudowy szkoły dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy ul. Lipskiej. Pod dużym znakiem zapytania stoi przebudowa skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej, a budowa trzeciego etapu trasy N-S wydaje się dziś właściwie niemożliwa - dodał.

Podatek od nieruchomości, który nie był w Radomiu podnoszony od dekady, miał wzrosnąć o niespełna 18 procent.

