Radosław Witkowski będzie ponownie ubiegał się o urząd Prezydenta Radomia Adam Abramiuk 11.12.2023 18:16 Podsumował dwie kadencje i ogłosił start w wyborach — Radosław Witkowski będzie ponownie ubiegał się o urząd Prezydenta Radomia. Zdaniem samorządowca, przez dziewięć lat miasto bardzo się zmieniło m.in. dzięki dużym inwestycjom. Radosław Witkowski jest pierwszym kandydatem w Radomiu, który ogłosił start w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Radosław Witkowski będzie ponownie ubiegał się o urząd Prezydenta Radomia (autor: Radosław Witkowski/FB)

Powstały nowe drogi, wybudowano Radomskie Centrum Sportu i stadion piłkarski, ale to całkiem inne projekty najbardziej cieszą prezydenta Witkowskiego.

— Powiem przekornie, to nie hala widowiskowo-sportowa, to nie stadion piłkarski, to nie czteropasmowa ulica Wojska Polskiego tylko wprost zwiększenie ilości miejsc w żłobkach. Drugą rzeczą, która również bardzo mnie cieszy i jest dla mnie olbrzymim powodem do dumy, to polityka senioralna, jaką prowadzimy w Radomiu — stwierdził Witkowski.

Większe zadłużenie w Radomiu?

Szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski odpowiedział na informację o kandydaturze Witkowskiego. Jego zdaniem, to było o trudne dziewięć prezydenta Radomia.

— Prezydent Witkowski rozpoczynał swoje urzędowanie, kiedy zadłużenie miasta wynosiło ponad 400 milionów złotych. Kończy z zadłużeniem 940 milionów złotych, podwoił kwotę i dołożył jeszcze od siebie kilkadziesiąt milionów złotych, nie zapominajmy, że to zadłużenie będzie na nas ciążyło przez następnych kilka czy kilkanaście lat. To może spowodować zatrzymanie inwestycji — oznajmił Podlewski.

