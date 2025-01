Radom powinien być większy? Konsultacje społeczne tylko do północy

To ostatni moment, aby wziąć udział w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Radomia. Mieszkańcy mogą wypełniać ankiety wyłącznie do północy. Chodzi o plany przyłączenia do miasta części terenów w gminach: Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Jastrzębia i Kowala.