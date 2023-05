Przedłużenie aresztu dla 30-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa ucznia podstawówki w Radomiu RDC 09.05.2023 08:13 Sąd w Radomiu zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla 30-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa ucznia jednej z miejscowych podstawówek. Mężczyzna podszedł do chłopca i zacisnął mu przewód elektryczny na szyi. Nastolatkowi udało się wyswobodzić.

Sąd Okręgowy w Radomiu (autor: Witia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

30-latek, który podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa ucznia podstawówki w Radomiu, zostanie dłużej w areszcie. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska, śledczy ustalają obecnie, czy mężczyzna, który często widziany był w okolicy szkoły podstawowej nr 34 w Radomiu, zaczepiał także inne dzieci.

Policja zainteresowała się mężczyzną po licznych wpisach na temat jego zachowania, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Według internautów nieznajomy miał obserwować dzieci i chodzić za nimi, coś do nich mówić. Swoim zachowaniem niepokoił uczniów i ich rodziców.

Mężczyzna w szpitalu psychiatrycznym

Na początku stycznia mundurowi wylegitymowali 30-letniego mężczyznę, gdy znów pojawił się w okolicy szkoły. Ze względu na jego zachowanie, wezwano karetkę pogotowia ratunkowego. Decyzją lekarza mężczyzna został odizolowany w szpitalu psychiatrycznym.

Sprawą zajęła się także prokuratura, w związku z zawiadomieniem o przestępstwie złożonym przez matkę chłopca, któremu w listopadzie ub. roku mężczyzna miał zarzucić na szyję kabel elektryczny i próbować go dusić.

Ze względu na stan zdrowia 30-latka i jego pobyt w szpitalu, śledczy nie mogli go przesłuchać. Stało się to możliwe dopiero na początku lutego. Mężczyzna usłyszał wówczas zarzut usiłowania pozbawienia życia małoletniego poprzez założenie i zaciśnięcie przewodu wokół szyi. Przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył krótkie wyjaśnienia. Śledczy nie ujawniają jednak na razie, w jaki sposób tłumaczył swoje zachowanie.

