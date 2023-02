Prawie trzysta budek lęgowych i 50 schronów dla nietoperzy wybudowali radomscy więźniowie Anna Orzeł 26.02.2023 11:34 300 budek lęgowych i 50 schronów dla nietoperzy. To praca radomskich więźniów. Wszystko to w ramach resocjalizacji i umowy, podpisanej przez Ministerstwa - Ochrony Środowiska i Sprawiedliwości.

RDC

Materiał potrzebny do budowy budek dostarczyli leśnicy. Resztą zajęli się osadzeni. Chętnych do pracy nie brakowało zapewnia ppłk Robert Piwko, dyrektor aresztu.

- Osadzenie sami bardzo chętnie podchodzili do tego zadania, ponieważ mieli świadomość w jakiej materii pomagają i do czego te budki, te schrony są przydatne i do czego mogą służyć - mówi dyrektor.





- To bardzo ważny projekt, bo służy naturze - tłumaczy Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.

- Im więcej mamy nietoperzy, ptaków tym las jest zdrowszy, dlatego co roku te budki trafiają do lasu. Akurat mamy sezon wiosenny kiedy ptaki łączą się w pary, szukają tych miejsc lęgowych - mówi Hubert Ogar.





W ramach projektu więźniowie wzięli też udział w zajęciach, poświęconych ochronie środowiska.

