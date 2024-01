Pościg na ulicach Radomia. Zatrzymany 35-latek był poszukiwany

Policjanci z radomskiej drogówki zatrzymali po pościgu 35-latka, który kierował Audi. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Uciekając popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym, a później porzucił auto i próbował jeszcze uciec pieszo. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Był poszukiwany do odbycia zaległej kary pozbawienia wolności za kradzieże.