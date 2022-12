Poradnia rehabilitacji dla małych pacjentów po remoncie za 14,5 mln zł już czynna Anna Orzeł 17.12.2022 16:34 Mali pacjenci w Radomiu i ich rehabilitanci zyskali nową przestrzeń i nowoczesny sprzęt do ćwiczeń. Za 14,5 miliona złotych wyremontowano i wyposażono poradnię rehabilitacji. Za inwestycję zapłacił samorząd Mazowsza.

Zespół Rehabilitacje Dziennej dla Dzieci w Radomiu po remoncie (autor: Sejmik Województwa Mazowieckiego)

Zespół Rehabilitacje Dziennej dla Dzieci w Radomiu istnieje od trzydziestu lat, ale do tej pory warunki, w których leczeni byli najmłodsi pacjenci, pozostawiały wiele do życzenia. - Teraz wszystko się zmienia - mówi fizjoterapeuta Wojciech Solarz.

- Mamy sale indywidualne. Mamy taką specyfikę, że dziecko płacze, jeśli było kilku terapeutów i kilku rodziców. Robi się wówczas szum, a maluch jest bardzo rozproszony. Teraz mamy ciche sale, gdzie łatwiej zapanować nad małym pacjentem - zauważa.

Jak przekonuje prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Bożenna Pacholczak, to jedna z najważniejszych inwestycji w ostatnich latach. - W tej chwili jest piękny, nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Ja sama rehabilitowałam tu dwoje wnucząt. Aż miło tu wejść i nie wiem, czy dzieci będą chciały wychodzić - mówi.

Rocznie w nowej poradni będzie można wykonać dziewięć tysięcy procedur.

Poradnia rehabilitacji - co się zmieniło?

Poza Zespołem Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w wyremontowanym obiekcie swoją siedzibę mają także dział techniczny i archiwum. Inwestycja polegała na wykonaniu robót związanych z zagospodarowaniem terenu, przebudową budynku dawnego sanepidu i dostosowaniem układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu do potrzeb zakładu rehabilitacji dla dzieci. Zakres prac obejmował

Został także zakupiony sprzęt, w tym stoły rehabilitacyjne, urządzenia do elektroterapii i laseroterapii, wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, urządzenie do masażu wibracyjnego z obiegiem zamkniętym, ultrasonograf, aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą, aparat do fizjoterapii SIS, rotor Thera z biofeedbackiem, platformę stabilometryczną z oprogramowaniem VAST, pomoce logopedyczne, dydaktyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne, a także multimedialne programy logopedyczne i programy do terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Prace prowadzono w latach 2021-2022.docieplenie stropodachu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i elewacji, ocieplenie ścian, położenie nowych posadzek, postawienie ścianek działowych oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

