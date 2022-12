Pomoc bezdomnym w Radomiu. "Chcemy, żeby umieli o siebie zadbać" Małgorzata Pawlak 25.12.2022 15:49 Straż Miejska wraz z medykami i streetworkerami prowadzi patrole i udziela pomocy osobom bez dachu nad głową. Zimne dni to czas, który jest ogromnym wyzwaniem dla osób bezdomnych i potrzebujących. Osoby potrzebujące mogą liczyć na jeden gorący posiłek oraz niezbędną odzież.

Pomoc bezdomnym w Radomiu. "Chcemy, żeby umieli o siebie zadbać" (autor: Straż Miejska w Radomiu)

- Do tej pory dowoziliśmy bezdomnym ciepłe posiłki do miejsc, w których przebywali. To ich nieco rozleniwiło. Od tego roku uczymy osoby bezdomne dbać o siebie – mówi Grzegorz Sambor ze Straży Miejskiej w Radomiu. - Chcemy wzorem innych krajów, żeby to toczyło się w taki sposób, żeby ten bezdomny ma o siebie sam zadbać. To nie jest tak, że wszystko mu pod nos podstawimy. No i na razie jest z pozytywnym skutkiem. Większość osób, którymi się opiekujemy, których doglądamy, zaczyna sama do jadłodajni przychodzić - tłumaczy.







Bezdomni otrzymają pomoc w noclegowni i schronisku przy ul. Zagłoby, a także w domu dla bezdomnych przy ul. Słowackiego 188. Tam również funkcjonuje ogrzewalnia. Jedynym warunkiem otrzymania pomocy jest trzeźwość.

