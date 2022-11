Po likwidacji PKS-u w Radomiu więcej połączeń z okolicznych gmin Anna Orzeł 30.11.2022 19:37 Będzie więcej połączeń autobusowych, niż było. Gminy wokół Radomia starają się zrekompensować mieszkańcom likwidację PKS-u. Z pomocą przyszedł rządowy Fundusz Autobusowy.

Po likwidacji PKS-u w Radomiu więcej połączeń z okolicznych gmin (autor: pixabay)

Wojewoda przyznał środki i właśnie podpisano umowy z samorządami. Gózd na przykład dostał 126 tysięcy złotych.

- To pieniądze na utworzenie nowych linii - mówi wójt Paweł Dziewit. - Kłonów, Kłonówek - te miejscowości, które nie miały żadnego połączenia i my te połączenia im zapewniliśmy, które mieli do tej pory. No i z powrotem im dołożymy jeszcze jedno powrotne połączenie. Mieli jedno powrotne połączenie, a my dołożymy im jeszcze drugie powrotne połączenie. Zrobiliśmy jeszcze więcej niż po zlikwidowanym PKS-ie - wyjaśnia.





Środki trafiły też do innych gmin wokół Radomia. Grójec uruchomi dzięki temu 10 linii, a Lipsko - 14.

PKS Radom zlikwidowano na początku października, ale autobusy jeździły jeszcze do końca miesiąca. Pracę straciło 80 osób.

