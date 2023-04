Pijany mąż potrącił pijaną żonę. Policja: prawdopodobnie zrobił to specjalnie Anna Orzeł 12.04.2023 13:12 Awantura domowa zakończona potrąceniem. W Woli Gutowskiej 40-letni mężczyzna potrącił swoją 38-letnią żonę. Według wstępnych ustaleń śledczych, zrobił to specjalnie. Oboje małżonkowie byli pijani.

Pijany mąż potrącił pijaną żonę. Policja: prawdopodobnie zrobił to specjalnie (autor: Policja w Radomiu)

Do potrącenia żony przez męża doszło w Niedzielę Wielkanocną. Oboje byli nietrzeźwi. Kobieta doznała ogólnych i niegroźnych obrażeń ciała, a do agresora, żeby go obezwładnić i pobrać krew do badania, konieczne było wezwanie dodatkowego patrolu.

- Jak się okazało po przybyciu policjantów, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami i prawdopodobnie z premedytacją potrącił swoją żonę. W domu pary natomiast znajdowało się ich siedmioro dzieci - mówi sierżant sztabowa Dorota Wiatr-Kurzawa z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Pijany mężczyzna został zatrzymany, a dzieci trafiły pod opiekę trzeźwego członka rodziny.

40-latek odpowie przed sądem za kierowanie bez uprawnień i za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Dodatkowo sporządzono Niebieską Kartę i dokumentację procesową z całego zajścia.

