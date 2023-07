Pijani kierowcy plagą na drogach regionu radomskiego Wojciech Kowalczewski 18.07.2023 21:42 Plaga pijanych kierowców w regionie radomskim. W miejscowości Kłonowiec Koracz w gminie Skaryszew pijany 27-letni kierowca ciężarowego mercedesa wjechał do rowu i wywrócił pojazd z betonem na drogę. Na ulicy Witosa w Radomiu kierowca renault uderzył natomiast w betonowy przepust i dachował.

Pijani kierowcy w Radomiu (autor: Policja Radom)

W miejscowości Kłonowiec Koracz w gminie Skaryszew pijany 27-letni kierowca ciężarowego mercedesa w poniedziałek wjechał do rowu i wywrócił pojazd z betonem na drogę.

- Nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu, a następnie wywrócił pojazd na drogę. Po przyjeździe policjantów na miejsce, wyszło na jaw, że kierujący 27-latek ma w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Kierujący został opatrzony w karetce pogotowia i na własną prośbę zwolniony do domu - relacjonuje Dorota Wiatr-Kurzawa z wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej policji w Radomiu.





27-latek będzie odpowiadał przed sądem za kierowanie pojazdem na podwójnym gazie. Policja zabrała mężczyźnie prawo jazdy. Ale to nie jedyne w ostatnim czasie zdarzenie drogowe z udziałem pijanego kierowcy. Jak informuje Dorota Wiatr-Kurzawa, na ulicy Witosa w Radomiu kierowca renault uderzył w betonowy przepust i dachował.

- Okazało się, że jest kompletnie pijany. W organizmie miał ponad 3 promile alkoholu. Kierujący ledwo trzymał się na nogach - mówi.



Ani kierowcy, ani postronnej osobie nic poważnego się nie stało.

Inny patrol realizujący kontrolę trzeźwości zatrzymał około godziny 17, 38-latka, który jadąc na hulajnodze elektrycznej na jednej z radomskich ulic, również wcześniej zażył „procentów”. Badanie trzeźwości wykazało ponad 1,3 promila w organizmie. Kolejnym nieodpowiedzialnym kierującym był zatrzymany w miejscowości Lisów 52-letni rowerzysta. Cykliście badanie wykazało prawie 0,7 promila alkoholu w organizmie.

