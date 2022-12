Obudowa przemysłu zbrojeniowego w podradomskich Pionkach Anna Orzeł 07.12.2022 16:01 W Pionkach trwa budowa Państwowej Wytwórni Prochu, która powstaje w miejscu przedwojennego zakładu. Reaktywowana firma będzie produkować amunicję małego i średniego kalibru oraz pociski m.in do czołgów Abrams. Inwestorem jest spółka Mesko.

Obudowa przemysłu zbrojeniowego w podradomskich Pionkach (autor: MESKO)

Nowe obiekty powinny być gotowe za półtora roku - zapowiada prezes Mesko Elżbieta Śreniawska.

- Część maszyn jest już kupiona. Ona jest zgromadzona. My chcieliśmy wiedzieć, że to są dobre maszyny, że one są właściwie przechowywane, właściwie zabezpieczone. Stąd zleciliśmy audyt profesorom z Politechniki Szczecińskiej, którzy takiego audytu dokonali. Mamy dokumentacje, która potwierdziła pełną przydatność tych maszyn, właściwe zakupy - dodaje prezes.

Produkcję prochu w Pionkach rozpoczęto dokładnie sto lat temu.

Jak zaznacza spółka, w ramach prac prowadzonych w Pionkach w ciągu kilku ostatnich miesięcy zostały oddane do użytku dwie kotłownie gazowe, trwa budowa dwóch hal produkcyjnych, a inne obiekty oraz infrastruktura m.in. drogowa i wodno-kanalizacyjna jest na etapie projektowania.

