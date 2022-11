Nowy stadion w Radomiu najwcześniej w maju. Wykonawca zaproponował nowy termin zakończenia prac Anna Orzeł 23.11.2022 11:04 Nie marzec, a najwcześniej maj przyszłego roku to nowy termin zakończenia budowy stadionu Radomskiego Centrum Sportu. Mówi o nim sam wykonawca. Warunkiem jest jednak przyjęcie nowego harmonogramu prac i podpisanie kolejnego aneksu.

Jest nowy termin zakończenia stadionu RCS (autor: Łukasz Podlewski - radomski radny)

Nowy harmonogram musi zostać przyjęty przez miasto. Dodatkowo Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji musi podpisać aneks do umowy z wykonawcą.

- Lista zadań do wykonania jest długa, a warunki atmosferyczne coraz mniej im sprzyjają - mówi przedstawiciel wykonawcy Tomasz Chrobot. - Zostało do wykonania całe pokrycie dachowe łącznie z poliwęglanem, zostały do wykonania elementy konstrukcyjne, czyli barierki, kraty zamykające, ogrodzenie, plus instalacje związane z systemem wizualnym, czyli kamery i te elementy przekazu wizualnego - dodaje Chrobot.

Radny Łukasz Podlewski, przewodniczący Komisji ds budowy Radomskiego Centrum Sportu, jest pełen obaw o los inwestycji.

- Dziś mamy nowe terminy złożone we wniosku od wykonawcy, nie znamy jeszcze kosztorysu prac dodatkowych. Można powiedzieć krótko i kolokwialnie - ręce opadają - mówi radny.



Odpowiedzialny za inwestycję, Rafał Górski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu zapewnia, że aneks wkrótce zostanie podpisany.

- Wpłynął do nas wniosek o wydłużenie terminu, który został przez nas przekazany do opinii Inspektorowi Nadzoru. Wymieniamy korespondencję dotyczącą planowanej kwoty następnego aneksu. Moim zdaniem aneks powinien być podpisany w przeciągu 2-3 tygodni - mówi Górski.

Budowa stadionu pochłonęła już prawie sto milionów złotych.

