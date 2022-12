Nowe autobusy w Radomiu. Są ekologiczne i ekonomiczne Anna Orzeł 29.12.2022 18:53 Są ekologiczne i ekonomiczne. Pięć nowych przegubowych autobusów dołączyło do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu. Zastąpią te najstarsze i najbardziej wysłużone, wożące pasażerów od 18 lat.

Nowe autobusy w Radomiu (autor: Anna Wroblewska/UM Radom)

- To inwestycja w bezpieczeństwo i ekologię - tłumaczył prezes MPK Krzysztof Zalibowski. - One spełniają bardzo rygorystyczne normy. EURO 6, poziom tych spalin jest porównywalny z poziomem spalin autobusów gazowych. Naprawdę są to bardzo niskoemisyjne autobusy - mówił.





Zdaniem Piotra Szprendałowicza z radomskiego MPK, takie działania i zakupy to konieczność.

- Już teraz nasza spółka posiada 19 autobusów elektrycznych, 42 zasilane sprężonym gazem ziemnym i 71 autobusów o napędzie diesla - wskazuje.



Koszt zakupu pojazdów to 11,5 miliona złotych. W lutym przyszłego roku na ulice Radomia wyjedzie kolejnych sześć autobusów elektrycznych.

