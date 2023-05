Nie ma porozumienia ws. wspólnej budowy biurowca w Radomiu Anna Orzeł 08.05.2023 21:51 Pat w rozmowach pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a radomskim samorządem o wspólnej budowie biurowca. Projekt stanął pod znakiem zapytania, ponieważ strony nie doszły do porozumienia.

Co z biurowcem w Radomiu? (autor: Anna Wróblewska/UM Radom)

Nie ma porozumienia w sprawie wspólnej budowy biurowca. Chodzi o projekt Agencji Rozwoju Przemysłu i samorządu radomskiego.

W Stalowej Woli czy w Elblągu powołano spółki celowe, którym samorządy przekazały grunty i fakultatywnie do 200 tysięcy złotych. Reszta była po stronie ARP. Zasady zmieniono i Radom otrzymał dużo gorsze warunki.

– Wymaga się nie tylko wkładu finansowego, ale również przygotowania nieruchomości pod inwestycję. To jest usunięcie ewentualnych kolizji sieciowych, wycinka drzew, budowa drogi dojazdowej – mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.

Nie zgadza się z tym prezes APR Operator Mariusz Domeradzki i zarzuca miastu złą wolę.

– Chcieliśmy realizować ten projekt na takich samych zasadach, jak w pozostałych pięciu miastach. Warunki są moim zdaniem bardzo korzystne dla samorządu. Wydaje mi się też, że miasto prowadzi rozmowy w taki sposób, aby te nigdy się nie skończyły i aby było to paliwo polityczne w kampaniach wyborczych. To nie jest dobra droga do zrealizowania inwestycji – zauważa.

Ostatecznie decyzję w tej sprawie podejmą radomscy radni.

