Mikroorganizmy będą oczyszczać ścieki w Wyśmierzycach k. Białobrzegów Krzysztof Chomicz 20.04.2023 16:24 Druga na Mazowszu i trzecia w Polsce - hydrofitowa oczyszczalnia ścieków powstanie w Wyśmierzycach w powiecie białobrzeskim. Dzięki wykorzystaniu mikroorganizmów, w tym bakterii, nie będzie potrzeby dodawania chemikaliów czy mechanicznego napowietrzania. Ma to ograniczać wpływ na środowisko, a także niemal do zera zmniejszać emisję nieprzyjemnego zapachu.

Największa hydrofitowa oczyszczalnia w Polsce (gmina Dębowa Kłoda) (autor: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Proces oczyszczania ścieków przebiegnie w naturalny sposób. Jak tłumaczy burmistrz Wyśmierzyc Wojciech Sępioł, takie rozwiązanie jest nie tylko dobre dla przyrody, ale też zapewnia oszczędności.

- Dużo niższy koszt użytkowania samej oczyszczalni. Dużo niższe zużycie energii elektrycznej . Obszar Natury 200 i obszar chronionego krajobrazu doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki. Lokalizacja dotychczasowej oczyszczalni ścieków właśnie w rejonie tych dwóch obszarów to były duże obostrzenia - mówi.





- Naśladujemy naturalne procesy zachodzące na przykład w torfowiskach - tłumaczy Łukasz Rodek, prezes spółki RDLS, zajmującej się projektowaniem i budową oczyszczalni hydrofitowych. - To, co jest dużą zaletą tego typu oczyszczalni, wymaga minimalnej ilości energii. Nie ma tam konieczności sztucznego napowietrzania, tak jak w oczyszczalniach biologiczno-mechanicznych. Ten system jest dużo bardziej odporny na jakieś zmiany czy właśnie ilości czy charakterystyki ścieków. Nie jest aż taki wymagany reżim, jeżeli chodzi o obsługę tej oczyszczalni - wskazuje.





Oczyszczalnie hydrofitowe są popularne w Danii, we Francji, w Niemczech czy Czechach.

- Tam ich liczba idzie w kilkaset, kilka tysięcy. To jest technologia, która jest wykorzystywana w mniejszych miejscowościach. U nas jest to dużo mniejsza skala, w oczyszczalniach przydomowych - dodaje Łukasz Rodek.



Docelowo oczyszczalnia w Wyśmierzycach ma obsługiwać ponad 1000 osób. Gmina podpisała już umowę na jej wykonanie. Prace mają zakończyć się w połowie przyszłego roku.

Czytaj też: Przemysław Czarnek w Radomiu. 64 mln zł na szkolnictwo zawodowe w regionie