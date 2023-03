Mieszkania w radomskim dla osób bez zdolności kredytowej Anna Orzeł 09.03.2023 18:32 Mieszkania dla osób bez zdolności kredytowej, ale z możliwością płacenia czynszu mogą powstać także w powiecie radomskim. Krajowy Zasób Nieruchomości zakłada z samorządami spółki i buduje lokale, które najemcy będą mogli w przyszłości wykupić.

Mieszkania dla osób bez zdolności kredytowej w powiecie radomskim (autor: FB/Waldemar Trelka)

Na spotkaniu w Radomiu – 10 z 13 miast i gmin powiatu radomskiego wyraziło zainteresowanie – mówi Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

– Prowadzimy rozmowy z kolejnymi 400 gminami. W skali polski mamy kolejnych 30 spółek w drodze przygotowanych. Mamy nadzieję, że tutaj będzie właśnie jedna z nich – mówi Urban.

Zainteresowany jest wójt Gozdu Paweł Dziewit - zastanawia się już czy ma odpowiednią działkę albo budynek, w którym takie mieszkania mogłyby powstać.

– To jest bardzo dobry pomysł. On tak naprawdę z naszej strony wymaga tylko wskazania gruntów bądź ewentualnie budynków, które by się przydały do zaadoptowania i ewentualnie później wskazania potencjalnych mieszkańców – mówi Dziewit.

W grudniu 2021 roku powstał SIM Północne Mazowsze. Tworzy ją osiem gmin i miast m.in. Ciechanów, Pułtusk i Sierpc.

W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przeznaczone pod budownictwo tereny należą do gminy albo są własnością Skarbu Państwa. Pieniądze na inwestycję pochodzą m.in. z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dotąd w kraju założono 30 takich spółek. Przystąpiło do nich 350 samorządów.

