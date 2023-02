Miejski rower nie dla radomian. Miasto nie uruchomi systemu, bo nie ma na to pieniędzy Anna Orzeł 15.02.2023 09:55 System nie działa od wybuchu pandemii, ale teraz to już formalne rozstanie. Nowego przetargu na razie nie będzie. Powód? Brak pieniędzy.

Miejski rower nie dla radomian (autor: RDC)

Rowery zniknęły z ulic miasta i trafiły do magazynów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- Teraz ich los podzielą stacje, na których stały - mówi Dariusz Osiej z MOSIR- u.

- Aktualnie trwa demontaż stacji roweru miejskiego. Ma to związek z umową na zajęcie pasa ruchu drogowego. Umową podpisaną z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji. Po prostu ta umowa dobiegła końca. A co do przyszłości roweru miejskiego MOSIR szuka zewnętrznego finansowania - przyznaje.

Radomianie liczą, że system wróci.

Miejski rower pojawił się w Radomiu w 2017 roku i liczył 250 jednośladów.

