Ma być bezpieczniej i bardziej komfortowo. DW 733 w Skaryszewie doczeka się remontu Anna Orzeł 14.01.2023 17:25 Piesi narzekają na zagrożenia, kierowcy - na brak komfortu. Teraz się to zmieni, bo droga wojewódzka 733 w Skaryszewie doczeka się remontu. Samorząd podpisał umowę z wykonawcą. Prace czas zacząć.

Droga wojewódzka 733 w Skaryszewie doczeka się remontu (autor: fb/Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie)

Chodzi - co prawda - o krótki, bo zaledwie kilometrowy odcinek, ale o ogromnym komunikacyjnym znaczeniu przekonuje burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek.

- To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew. Zwłaszcza, że jest to droga położona w obrębie samego Skaryszewa. Tak naprawdę, umożliwiająca przejazd od drogi krajowej nr 12 poprzez 9 i do 7, czyli skrót w kierunku na Szydłowiec - mówi burmistrz.

Mieszkańcy Skaryszewa chcą zmian i kibicują inwestycji.

Koszt prac oszacowano na blisko pól miliona złotych. Termin ich zakończenia to marzec 2025 roku.

