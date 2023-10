Kierowcy za darmo sprawdzą stan świateł. Rusza akcja „Twoje światła - nasze bezpieczeństwo” Wojciech Kowalczewski 19.10.2023 12:58 Policja rusza z kolejną edycją kampanii „Twoje światła - nasze bezpieczeństwo”. Ma uświadomić kierowcom wpływ stanu oświetlenia na bezpieczeństwo na drogach. Na wybranych stacjach kontroli pojazdów kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł.

Kierowcy za darmo sprawdzą stan świateł. Rusza akcja „Twoje światła - nasze bezpieczeństwo” (autor: Mooodish/Pexels)

Ruszyła kolejna edycja kampanii „Twoje światła - nasze bezpieczeństwo”. W ramach akcji na wybranych stacjach kontroli pojazdów kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł.

– Inauguracja akcji odbędzie się przy ul. Żółkiewskiego w Radomiu – mówi podkomisarz Ewelina Stróżka z mazowieckiej policji.

– Akcja jest niezwykle ważna. Kiedy mamy te światła odpowiednio ustawione i wyregulowane, mamy również większą szansę na oświetlenie tego pobocza, zauważenie pieszego czy rowerzysty poruszającego się po drodze. Dla kierowcy, żeby nie oślepiać tych kierowców jadących z naprzeciwka, bo niestety bardzo często się sami z tym spotykamy, sami z tym borykamy – mówi Stróżka.

Na celowniku policjantów znajdą się m.in. kierowcy, którzy tuningują oświetlenie – ostrzega asp. Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.

– Kierowcy zwłaszcza tych starszych aut w niedozwolony sposób doświetlają te pojazdy, czyli tuningują sobie te oświetlenie. W zwykłe reflektory, które są przeznaczone do świateł halogenowych, montowane są żarówki ksenonowe, czyli żarniki samowyładowcze, które powodują to, że taki reflektor nieprzystosowany do odpowiedniego żarnika powoduje zanik tego zarysu światła i cienia – informuje Sawicki.

– Ponad 90 proc kierowców na polskich drogach doświadcza oślepienia – dodaje Sawicki.

– Nie ma nic gorszego, jak dostać mocnym światłem po oczach, bo taki Kierowca po prostu nie widzi ani drogi przed sobą, ani zagrożenia, ani właśnie tego pieszego. Więc policjanci w tym okresie będą zwracać uwagę na takie nieprawidłowe oświetlenie i jeżeli stwierdzą takie nieprawidłowości, policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu – mówi Sawicki.

Policja przypomina, że za nieodpowiednie oświetlenie można otrzymać mandat nawet do 3 tys zł. Nieodpowiedni dobór żarówek może przyczynić się nawet do pożaru auta.

Wykaz stacji w których można za darmo ustawić światła można znaleźć na stronach policji mazowieckiej i Instytutu Transportu Samochodowego. W Radomiu kierowcy mogą to zrobić np. w Zespole Szkół Samochodowych.

