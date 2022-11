Już 400 wniosków o zakup węgla w Radomiu. W mieście jednak... brakuje surowca Anna Orzeł 15.11.2022 19:33 Około 400 wniosków na zakup węgla złożyli dotąd radomianie. Formalności przebiegają szybko i sprawnie, ale problemem jest brak dostawcy surowca, a co za tym idzie - brak samego węgla.

Już 400 wniosków o zakup węgla w Radomiu. W mieście jednak... brakuje surowca (autor: UM Radom)

Pani Jolanta spędziła w urzędzie zaledwie kilka minut. Na miejscu, przy urzędnikach wypełniła dwustronicowy wniosek. Problemów nie było.



Wnioski można składać osobiście w urzędzie albo elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

- Mimo że węgla nie ma, nie należy z tym zwlekać - mówi Katarzyna Piechota - Kaim z radomskiego magistratu. - Dobrze by było, gdyby wnioski były składane przez mieszkańców jak najszybciej, ponieważ to pozwoli nam urealnić zapotrzebowanie na węgiel. Już zgłosiliśmy wstępne zapotrzebowanie i czekamy teraz na informację zwrotną, kto będzie nam ten węgiel dostarczał i z kim mamy podpisać umowę - tłumaczy.



Urzędnicy proszą, by osoby, które chcą kupić węgiel, szukały najświeższych informacji na ten temat na internetowej stronie miasta.

Czytaj też: Radomianie mogą już składać wnioski na zakup węgla w ramach rządowego programu