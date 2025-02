Jastrzębia na „tak” w sprawie zmiany granic? Wójt: mam wstępne informacje RDC 07.02.2025 10:29 Mieszkańcy gminy Jastrzębia popierają przyłączenie około stu hektarów do Radomia — dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio RDC. Dziś kończą się konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia granic administracyjnych. — Mam wstępne informacje, że raczej będą te konsultacje na tak — przekazał wójt Jastrzębi Wojciech Ćwierz.

Budynek Urzędu Gminy w Jastrzębi (autor: Rafał T / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Dziś ostatni dzień konsultacji społecznych w gminie Jastrzębia. Zmiany granic administracyjnych domaga się Radom.

Jeśli plan władz sąsiada zostanie zrealizowany, Jastrzębia może stracić nawet 100 hektarów. Głównie to tereny nieinwestycyjne, w dolinie rzeki Pacynki z łąkami, nieużytkami czy pastwiskami. Władze Radomia chciałyby tam stworzyć w przyszłości zalew i teren rekreacyjny.

Jak powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC wójt Jastrzębi Wojciech Ćwierz, wielu mieszkańcom jest za zmianami granic.

— Mam kontakt z panią sołtys i z panem radnym. Oni twierdzą, że mieszkańcy tak nieoficjalnie popierają to przyłączenie tych terenów, no bo wizja zalewu jest taka kusząca i też wiąże się ze wzrostem cen nieruchomości. Mam wstępne informacje, że raczej będą te konsultacje na tak — przekazał Ćwierz.

Zmiana granic Radomia dotyczyłaby, oprócz gminy Jastrzębia, także gmin Kowla, Jedlnia Letniska i Jedlińska. W ostatniej miejscowości konsultacje już się zakończyły — mieszkańcy są na „nie”.

Swoje zdanie mogą do 28 lutego wyrazić mieszkańcy gmina Kowala, a Jedlni do 11 lutego. Również samorząd powiatu radomskiego przeprowadzi konsultacje w tej sprawie — odbędą się one w dniach 10-21 lutego.

