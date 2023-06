Fabryka Broni Łucznik w Radomiu od jutra oficjalnie zabytkiem. „Niezwykle cenne historycznie miejsce” 12.06.2023 15:23 Dawny budynek Fabryki Łucznik w Radomiu na liście zabytków. Jutro uprawomocni się decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Cała procedura trwała ponad 2,5 roku. O zachowanie budynku walczyło między innymi Stowarzyszenie Radomski Samorząd Obywatelski.

RDC

- To miejsce ważne i niezwykle cenne historycznie - mówi rzecznik urzędu, Andrzej Mizera. - W tym miejscu w latach międzywojennych rozpoczęto produkcję broni, która była innowatorska i nowoczesna, ale niezwykle celna i potrzebna. Broń produkowano również podczas II Wojny Światowej, formalnie dla Niemców, ale oczywiście polskie podziemie było czujne, no i pracownicy fabryki dostarczali im Visy, którzy potem walczyli z okupantem. Tutaj też doszło w latach 70 do słynnych protestów radomskich - dodaje.

- Uzasadnienie prośby o wpis obiektu na listę zabytków wysyłaliśmy również do wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego - mówi Jarosław Kowalik, prezes Stowarzyszenia Radomski Samorząd Obywatelski. - Uzasadnienie to zawierało historię, ale też ten akcent roku 1976. Protesty zaczęły się właśnie w Radomiu w fabryce broni. A poza tym jest to obiekt niezwykle związany z Radomiem. Nie ma rodziny w mieście, która nie byłaby w jakiś sposób związana z Fabryką. Jedyny taki w kraju historyczny obiekt przemysłowy - wyjaśnia.

Właścicielem obiektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która zamierzała wyburzyć budynek.

- Udowodniliśmy, że wyburzenie budynku jest nieopłacalne i taniej jest go zrewitalizować. Powierzchnia jest ogromna, każdy mieszkaniec Radomia znajdzie tu coś dla siebie - dodaje Kowalik. - Rewitalizacja budynku będzie finansowana z programu KPO, a ponieważ to są środki unijne, bodaj w 90 procentach, nie będzie on pełnić funkcji komercyjnych, a społeczne. W związku z tym, tam będą wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe będą miały swoje siedziby - tłumaczy.

Pod koniec miesiąca Agencja Rozwoju Przemysłu ma przedstawić plan zagospodarowania obiektu.

Czytaj też: Inwestycje w reg. radomskim.12 mln zł na modernizacje i budowy w Przytyku