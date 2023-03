Elektryczne autobusy pojawią się na ulicach Radomia. Koszt to prawie 20 milionów złotych Anna Orzeł 07.03.2023 19:56 Od jutra nowe autobusy komunikacji miejskiej w Radomiu. Pasażerów będą wozić długie, bo 18 - metrowe pojazdy elektryczne. Takie autobusy to prawdziwa rzadkość w polskich miastach. Radom złożył zamówienie na sześć - na razie producent dostarczył dwa.

Od jutra nowe autobusy komunikacji miejskiej w Radomiu (autor: MPK Radom)

Kolejne powinny pojawić się już w kwietniu zapewnia prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Krzysztof Zalibowski.

- Zakup był możliwy dzięki temu, że braliśmy udział w programie "Zielony Transport publiczny". Całkowity koszt to 19 milionów 800 tysięcy złotych, z czego 12 milionów 600 tysięcy dostaliśmy dotacji - mówi Zalibowski.

Jak mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski autobusy muszą być komfortowe dla pasażerów i przyjazne dla środowiska.

- To są nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone w ładowarki usb, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami to wszystko te autobusy mają. Postawiliśmy mocno kilka lat temu na to, że będziemy zmieniać nasz tabor na ekologiczny i konsekwentnie się nam to udaje - mówi prezydent Radomia.

Dotąd MPK kupiło 25 elektrycznych autobusów za blisko 70 milionów złotych, z czego 54 miliony to dotacje.

