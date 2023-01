Dwa kolejne kierunki z lotniska w Radomiu

Latem pasażerowie polecą z Radomia do Prewezy oraz Tirany - poinformował przewoźnik PLL LOT. Spółka uruchomiła promocyjną sprzedaż biletów na rejsy krajowe i europejskie. Podróż musi się odbyć od 1 lutego do 31 maja 2023. taniej będzie można udać się m.in. do Barcelony, Paryża czy Londynu.