"Czuję się jak kierowniczka sklepu mięsnego w PRL-u" - prezes Łucznika w RDC o popycie na broń Cyryl Skiba 16.12.2022 11:39 - Zainteresowanie kupnem broni w ostatnich miesiącach jest ogromne - powiedział w Poranku RDC Wojciech Arndt - prezes zarządu radomskiej fabryki broni "Łucznik".

Wojciech Arndt (autor: Dominik Pijanski/Fabryka Broni „Łucznik”)

Gość Grzegorza Chlasty tłumaczył na naszej antenie charakter pracy zakładu. Mówił o potrzebach kadrowych spółki oraz dużym zapotrzebowaniu sektora publicznego, produktami fabryki.

- Przyznam, że nie jest łatwo kupić naszą broń na rynku cywilnym dlatego, że rynek cywilny jest trochę w drugiej kolejności. Jeżeli służby zakupują tę broń zwłaszcza, kiedy budżetówka uświadamia sobie w ostatnim kwartale, że tych środków jest więcej to wtedy jest ciężko i czuję się wtedy jak kierowniczka sklepu mięsnego w PRL-u - podkreśla prezes Wojciech Arndt.

Fabryka słynie między innym z takich produktów jak karabin "Grot" czy pistoletów VIS 100. W Łuczniku pracuje około 500 osób. Branża zbrojeniowa realizuje wiele zamówień dla wojska, które w najbliższej przyszłości będą wymagały zatrudniania nowych inżynierów i techników.

- Zwłaszcza tutaj w okolicy bardzo rozwinięte są kompetencje obróbki stali i to jest długoletnia tradycja. Cały czas się uczymy, mamy praktykantów ze szkoły, takich chłopaków, którzy mają 16 lat. Ja ich czasami spotykam u nas na prototypowni. Bardzo jesteśmy z nich zadowoleni i liczymy na to, że po szkole wrócą do nas. Współpracujemy ze szkołami na terenie Radomia - dodaje.

W Pionkach w powiecie radomskim powstanie Branżowe Centrum Umiejętności. Celem projektu jest wdrożenie trwałych zasad współpracy firm z przemysłu obronnego ze szkołami zawodowymi i uczelniami wyższymi.

Kształcenie kadr odbywać się będzie w takich zawodach jak ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem. Ze stacjonarnych szkoleń zawodowych, kursów lub szkoleń branżowych skorzysta co najmniej 200 osób.

