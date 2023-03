Beczki, korkociągi czy opadanie liściem. Słynne radomskie Air Show w sierpniu 16.03.2023 10:18 Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show odbędą się w Radomiu w ostatni weekend wakacji - 26 i 27 sierpnia. Do udziału w dwudniowej imprezie zostały zaproszone zespoły akrobacyjne i soliści z całego świata – poinformowała rzeczniczka pokazów ppłk Magdalena Busz.

Air Show w Radomiu (autor: Sławomir Hesja Krajniewski/Air Show)

Zaproszenia do udziału w Air Show Radom 2023 organizatorzy skierowali do przedstawicieli z 34 krajów. "Dotychczas swój udział wstępnie zadeklarowała blisko połowa zaproszonych uczestników z 17 państw oraz piloci maszyn pełniących służbę w ramach NATO" – przekazała rzeczniczka. Organizatorzy liczą jednak na to, że ich liczba się zwiększy. "Ponieważ planowanie pokazów w wielu krajach odbywa się zwykle w I kwartale roku kalendarzowego, nadal prowadzone są rozmowy w sprawie potwierdzenie uczestnictwa kolejnych statków powietrznych i ekip" - zaznaczyła rzeczniczka.

Podniebna śmietanka

W pokazach weźmie udział m.in. myśliwiec F-16 z Belgii "Dream Viper", Saab JAS-39C Gripen z czeskich sił powietrznych, F/A-18C Hornet z Finlandii, Rafale Solo Display z Francji oraz F-16 z Danii. W powietrzu zaprezentuje się zespół Patrouille Suisse ze Szwajcarii na samolotach Northrop F-5E Tiger II. Obecność na pokazach w Radomiu zadeklarowali także Niemcy, Brytyjczycy, Włosi, przedstawiciele Korei Południowej oraz Emiratów Arabskich.

Na Air Show pojawią się też statki powietrzne pozostające na wyposażeniu polskich Sił Powietrznych.

W tym roku zaplanowano też coś, czego jeszcze na pokazach w Radomiu nie było. "To sobotni pokaz kunsztu pilotażu po zmierzchu. Główną atrakcją będą wojskowe statki powietrzne wspierane przez lotnictwo Aeroklubu Polskiego. Akrobacje uatrakcyjnią widowiskowe flary i pokaz pirotechniki" – zapowiedziała rzeczniczka.

Bilety na imprezę

Bilety na imprezę będzie można kupić już wkrótce. "Właśnie rozpoczyna się procedura wyboru operatora sprzedaży biletów. Niezwłocznie po jego wyłonieniu na stronie internetowej Air Show Radom 2023 oraz na oficjalnych profilach pokazów w mediach społecznościowych zostaną podane szczegóły sprzedaży" – zapowiedziała ppłk Busz.

Wiadomo już, że wstęp jednodniowy w sobotę, 26 sierpnia, połączony z pokazem nocnym, będzie kosztował 70 zł, a w niedzielę - 60 zł. Bilety ulgowe to koszt 30 zł za osobę, niezależnie od dnia imprezy. "Wejściówki w najlepszych cenach będzie można kupić w sprzedaży internetowej – bilety normalne będą wówczas tańsze o 10 zł niż te sprzedawane w kasach w dniu pokazów" – zaznaczyła rzeczniczka. Bezpłatny wstęp na teren lotniska w Radomiu-Sadkowie obejmie m.in. dzieci do lat 6, seniorów powyżej 75 roku życia, osoby niepełnosprawne i ich opiekuna.

Air Show w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie, organizowana zwykle co dwa lata. Ostatni raz odbyła się w 2018 r. Kilkuletnia przerwa związana była z pandemią i budową lotniska w Radomiu.

Czytaj też: Lotnisko w Radomiu gotowe na pierwszych pasażerów. "Liczymy, że odciąży lotnisko Chopina"