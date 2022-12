Akcja "Choinka" w Radomiu. Służby sprawdzą legalność drzewek Anna Orzeł 21.12.2022 13:09 Kontrolują, edukują i uświadamiają - leśnicy, policjanci i strażnicy miejscy sprawdzają legalność i pochodzenie świątecznych drzewek i stroiszu. Akcja prowadzona jest pod hasłem "Choinka".

Akcja "Choinka" (autor: archiwum RDLP w Radomiu)

Świeże drzewka można kupić praktycznie w każdym nadleśnictwie, ale niestety co roku nie brakuje amatorów choinek kradzionych z lasu.

- Dlatego kontrole są konieczne - mówi Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

- Przed świętami prowadzimy specjalną akcję, taka uświadamiającą. To akcja wspólnych patroli z policją i strażą miejską i to nie tylko w lesie ale i na targowiskach. Współpracujemy z Inspekcją Transportu Drogowego i kontrolujemy pojazdy. Wszystko po to, żeby zapobiec niszczeniu drzewostanów jodłowych - wyjaśnia.

Za kradzież choinki z lasu grozi mandat w wysokości 500 złotych.

Czytaj też: Radom: Święta Bożego Narodzenia w Areszcie Śledczym