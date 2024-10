W RDC przypominamy wyjątkową rozmowę z red. Elżbietą Uzdańską RDC 10.10.2024 04:32 Dziś o godz. 14:00 zamiast programu „Czas na reportaż” w Polskim Radiu RDC przypomnimy rozmowę Jerzego Piórka z Elżbietą Uzdańską. Wybitna dziennikarka, mistrzyni słowa, która od pierwszych dni nadawania Radia dla Ciebie była jego współtwórcą, zmarła w wieku 77 lat. W poniedziałek poprowadziła swoją ostatnią audycję „Jest sprawa”.

Elżbieta Uzdańska z Polskim Radiem RDC związana była od samego początku istnienia rozgłośni. Była publicystką, reportażystką, autorką wielu audycji o tematyce społecznej i miejskiej, m.in. cyklu „Kontrowersje” czy magazynu „Jest sprawa”, w którym od ponad 10 lat wsłuchiwała się w kwestie budzące kontrowersje oraz tematy wymagające głębszej dyskusji i wyjaśnienia.

Dziś po południu przypomnimy rozmowę Jerzego Piórka z Elżbietą Uzdańską.

To wyjątkowa audycja, w której Ela opowiada o programach, które prowadziła na naszej antenie, stworzonych przez siebie reportażach i emocjach, które jej przez ponad 30 lat pracy na antenie Polskiego Radia RDC towarzyszyły.

W audycji usłyszą Państwo fragmenty legendarnego programu „Kwadrans Warszawski” oraz reportaż, który Elżbieta przygotowała z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Zapraszamy tuż po godzinie 14:00.

Elżbieta Uzdańska – mistrzyni słowa

Jesienią 2002 roku stworzyła jedyny wówczas radiowy przewodnik po Warszawie. Do lata 2013 roku w legendarnym „Kwadransie Warszawskim” razem ze słuchaczami przemierzała ulice stolicy, by odkrywać jej piękno i tajemnice. Dzięki rozmowom z poznanymi podczas radiowych spacerów warszawiakami i turystami, a także historykami czy varsavianistami te minireportaże stały się bezcennym archiwum o życiu Warszawy na początku XXI wieku.

Elżbieta Uzdańska w swoim dorobku radiowym miała również wyjątkowe reportaże. Stworzyła m.in. cykl reportaży radiowych ukazujący problemy społeczności romskiej w Polsce. W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego razem z naszym redakcyjnym kolegą Jerzym Chodorkiem przygotowała reportaż „Prawie dziadek” ukazujący historię Warszawy poprzez osobiste losy ludzi – w czasie Powstania i po upływie 75 lat od wybuchu zrywu. W 2019 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Na naszej antenie przez lata prezentowała najciekawsze reportaże powstające we wszystkich regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia.

Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i całe swoje zawodowe życie związała z radiem – zawsze pracowała w redakcjach tworzących programy dla Warszawy i Mazowsza.

Elżbieta Uzdańska w tekście z okazji jubileuszu Radia dla Ciebie pisała: „Nasze korzenie, tradycja, historia – lubimy ją poznawać, nieraz odkrywać na nowo, gdy dotyczy naszych przodków czy naszego miejsca na ziemi. A kiedy jesteśmy związani emocjonalnie z miejscem naszej pracy, chcemy znać także jego historię. Po to, by się do niej odwoływać, nawiązywać, wspominać i… obchodzić jubileusze”.

Z radiem, swoim miejscem na ziemi, była związana i emocjonalnie, i duchowo. Była filarem Radia dla Ciebie, tworzyła jego historię i zawsze będzie jej częścią. Do jej pracy i wyjątkowej twórczości zawsze będziemy się odwoływać i do niej nawiązywać. Zawsze będziemy o niej pamiętać i ją wspominać.

