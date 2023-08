13. dzień Powstania. Pancerny koń trojański na ulicach Warszawy RDC 13.08.2023 06:45 13. dzień sierpnia był wyjątkowo tragiczny. Na ulicach Warszawy pojawił się koń trojański, a powstańcy wpadli w niemiecką pułapkę. W Radiu dla Ciebie zapraszamy na nasz cykl „Dni Powstania Warszawskiego”, który przygotowaliśmy z okazji 79. rocznicy zrywu. Dzień po dniu relacjonujemy wydarzenia z Warszawy 1944 roku.

Pancerny koń trojański (autor: Piastowskie Archiwum Miejskie)

Trwa ofensywa na starówkę. Blisko 10-tysięczny korpus niemiecki, wyposażony w ciężką broń, czołgi i wspierany samolotami, otrzymał rozkaz szybkiej likwidacji tego miejsca, ale powstańcom udało się odeprzeć atak.

Po południu żołnierze batalionu "Gustaw" wprowadzili w ulicę Podwale porzucony niemiecki pojazd specjalny. Nie wiedzieli, że jest to pułapka wypełniona materiałem wybuchowym. O godzinie 19.00 na ul. Kilińskiego pojazd eksplodował, powodując masakrę wśród powstańców i ludności cywilnej. Zginęło ponad 300 osób - wielu zostało rannych, wśród nich gen: "Bór".

13 sierpnia 1944 roku w parku Skaryszewskim rozbił się też jeden z brytyjskich samolotów dokonujących zrzutów. Zginęło sześciu członków załogi.

Także tego dnia - z jednego z alianckich samolotów - zrzucono wieniec z napisem "From the British solidiers to our fighting comrades of the Polish Army. Czyli: "Od brytyjskich żołnierzy dla walczących towarzyszy polskiej armii".

Cykl DNI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO codziennie w serwisach o 7:00 i 20:00.

