Pierwszy dzień Powstania. Polska flaga na Prudentialu. Warszawiacy budują barykady Adam Abramiuk 01.08.2023 05:11 79 lat temu w Warszawie wybuchł największy powstańczy zryw II wojny światowej. W Radiu dla Ciebie wracamy z naszym corocznym cyklem DNI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia pierwszego dnia Powstania.

Dni Powstania Warszawskiego (autor: Stefan Bałuk „Kubuś” \ MPW)

Dokładnie o godzinie 7 łączniczki alarmowe otrzymały rozkaz komendanta okręgu warszawskiego AK płk. Antoniego Chruściela "Montera" o ustalenie godziny W na 17. W niektórych dzielnicach walki rozpoczęły się jednak wcześniej. Na Żoliborzu ok. 14, w Śródmieściu Północ i na Woli przed 16.

Do walki przystąpiło ok. 30 tys. żołnierzy. Tylko co 10 z nich miał broń. To mieszkańcy Śródmieścia, Żoliborza, Woli, Ochoty, Mokotowa, Pragi i Okęcia. Wiedzieli, że zmierzą się z niemiecką machiną wojenną. Stanęli przeciwko 20 tys. w pełni uzbrojonych hitlerowskich żołnierzy, wspieranych artylerią i lotnictwem.

Batalion „Kiliński” zdobył najwyższy budynek mieszkalny, czyli Prudential. Na jego dachu zawisła biało-czerwona flaga. Wieczorem zaczął padać deszcz. Warszawiacy zaczęli budowę barykad

Cykl DNI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO codziennie w serwisach o 7:00 i 20:00



Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na www.rdc.pl/rdcplayer