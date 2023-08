Piąty dzień Powstania. Rzeź ludności cywilnej na Woli RDC 05.08.2023 06:45 Wymordować wszystkich - tego chciał Hitler. Ten dzień był później nazywany „Czarną sobotą”. Na Woli odbyła się rzeź ludności cywilnej. W Radiu dla Ciebie kolejny dzień z cyklu „Dni Powstania Warszawskiego”.

Polska ludność cywilna stawiająca barykady na Woli. Pierwsze dni sierpnia 1944 (autor: Miasto Nieujarzmione, Warszawa: Iskry, 1957., Public domain, via Wikimedia Commons)

Odziały SS szturmowały Wolę, by odzyskać przelotówkę wschód-zachód przez most Kierbedzia. Jednocześnie z całą bezwzględnością realizowały rozkaz Hitlera: każdego mieszkańca należy zabić, nie brać żadnych jeńców.

Bezpośrednio po zajęciu fragmentów dzielnicy, Niemcy dokonali rzezi ludności cywilnej. Wywlekli mieszkańców z domów. Oprawcy z premedytacją zabijali dzieci na oczach matek, żywcem wrzucając niemowlęta do ognia, zabawiając się polowaniem na ludzi. Zamordowano od 30 do 65 tys. osób. Była to prawdopodobnie największa jednorazowa masakra ludności cywilnej dokonana w Europie w czasie II wojny światowej.

Wieczorem stosy z ludzi zalegały na ulicach. Mężczyźni, których jeszcze nie rozstrzelano, zostali zagonieni do usuwania ciał. Wrzucali je do płonących budynków lub układali w stosy, oblewając naftą i paląc. Na Mokotowie kobiety z domu przy Puławskiej 1 jako żywe tarcze pędzone były przed niemieckimi czołgami.

Ok. godz. 17 batalion „Zośka” zdobył obóz przy ul. Gęsiej. Udało się uwolnić więzionych tam Żydów – 324 mężczyzn i 24 kobiet.

