Dziewiąty dzień Powstania. Walki o stołeczne cmentarze RDC 09.08.2023 06:45 Toczą się trudne walki między innymi o stołeczne cmentarze, ale też o starówkę. Rynek Starego Miasta przeżywa potężne bombardowania. 9 sierpnia 1944 roku zaczyna nadawać Polskie Radio. W Radiu dla Ciebie kolejny dzień z cyklu „Dni Powstania Warszawskiego”.



Żołnierze Batalionu „Pięść” wśród grobów cmentarza ewangelickiego (autor: Stefan Bałuk, via Wikimedia Commons)

Cały czas trwała zacięta bitwa o cmentarz żydowski na Woli, ale też o cmentarze kalwiński i ewangelicki. Rynek Starego Miasta przeżywał potężne bombardowania, co spowodowało zawalenie się wielu kamienic.

Okupacyjne władze uciekały z Warszawy. Podczas ewakuacji celnymi strzałami zabity został zastępca gubernatora dystryktu warszawskiego Herbert Hummel. W pocie czoła powstawała powstańcza broń — butelki zapalające i granatniki.

W Śródmieściu zaczęło nadawać Polskie Radio. Po pięciu latach przerwy na falach krótkich. Na ulicach instalowane były głośniki.

Dowódca 9 Armii generał Vormann wysłał meldunek o sytuacji w Warszawie. Informował w nim, że zdławienie powstania, siłami, którymi dysponuje, jest niemożliwe. Domagał się przyjazdu dywizji z bronią ciężką.

Józef Stalin skierował natomiast do Premiera Rzeczpospolitej Mikołajczyka słowa: „Szkoda mi Waszych ludzi, którzy przedwcześnie stanęli do walki o Warszawę”. Jak się później okazało, były to słowa zapowiadające brak reakcji Sowieckiej i milczące przyzwolenie na egzekucję miasta przez Niemców.

9 sierpnia w boju o cmentarz ewangelicki zginęła córka Melchiora Wańkowicza „Krystyna”.

Cykl DNI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO codziennie w serwisach o 7:00 i 20:00.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na www.rdc.pl/player.