Nie żyje Jadwiga Puzynina. Językoznawczyni miała 97 lat RDC 08.02.2025 15:28 Nie żyje językoznawczyni, badaczka literatury, profesor nauk humanistycznych Jadwiga Puzynina, uhonorowana w zeszłym roku Orderem Orła Białego. Była znawczynią twórczości Cypriana Kamila Norwida, w PRL zaangażowana w działalność opozycyjną. Miała 97 lat.

ie żyje językoznawczyni Jadwiga Puzynina (autor: KPRP/M. Borawski)

Profesor Jadwiga Puzynina była gościem Piotra Łosia w audycji „Rody i Rodziny Mazowsza”. Opowiadała o swojej rodzinie, ojcu - Aleksandrze Zapolskim z Wołynia i matce Kirze von Meck, pochodzącej ze znanej rosyjskiej rodziny arystokratycznej, dość blisko spokrewnionej z kompozytorem Piotrem Czajkowskim. [POSŁUCHAJ]

Profesor Jadwiga Puzynina specjalizowała się w językoznawstwie polonistycznym. Zawodowo do czasu przejścia na emeryturę przez kilkadziesiąt lat była związana z Uniwersytetem Warszawskim. W 1983 na Wydziale Polonistyki UW zorganizowała i objęła kierownictwo Pracowni Słownika Języka Cypriana Kamila Norwida. W latach 80. pełniła funkcję dziekana macierzystego wydziału. W pracy badawczej zajmowała się w szczególności problematyką języka wartości.

W 1976 podpisała Memoriał 101, list protestacyjny do Sejmu PRL przeciwko zmianom w konstytucji. Współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, zaś po wprowadzeniu stanu wojennego pomagała represjonowanym studentom. 13 maja 1982 za swoją działalność została na kilka dni internowana.

Jest autorką i współautorką podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich, w tym wielokrotnie wznawianego Język i my: podręcznik do języka polskiego dla klasy I szkół średnich, napisanego wspólnie ze Stanisławem Dubiszem i Marią Nagajową.

Członkini Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk od początku jej istnienia, czyli od 1996 roku współtworzyła kolejne uchwały ortograficzne Rady. Była członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Zasiadała w zarządzie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Jadwiga Puzynina urodziła się w 29 stycznia 1928 w Rożyszczach na Wołyniu.

W latach 1943-1944 należała do Szarych Szeregów. Po wojnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskiwała, a następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 1987 otrzymała tytuł profesorski w zakresie nauk humanistycznych.

