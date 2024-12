Obowiązkowe szkolenia z zarządzania kryzysowego dla samorządowców? Jest zapowiedź szefa MON

Operacja Feniks to również podnoszenie umiejętności zarządzania kryzysowego — oświadczył w środę we Wrocławiu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że będzie wnioskował o to, aby każdy samorządowiec nowej kadencji przechodził obowiązkowe szkolenie z zarządzania kryzysowego.