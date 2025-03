X Europejski Kongres Samorządów. „To pole do wymiany doświadczeń”

To będzie międzynarodowe pole do wymiany doświadczeń samorządowych. Już pojutrze w Mikołajkach rozpocznie się X Europejski Kongres Samorządów. To ponad 250 wydarzeń – bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów i prezentacji. Uczestnicy będą dyskutować nad tym, jak rozwiać miasta i regiony.