Szczecin. Zbiórka na leczenie kobiet poparzonych w wybuchu w Akademii Sztuk RDC 29.06.2023 11:44 Uruchomiona została zbiórka na leczenie trzech kobiet poparzonych w wyniku wybuchu w Akademii Sztuk w Szczecinie. Przebywają one w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach. Ruszyła również zbiórka krwi dla poszkodowanych.

Zbiórka dla kobiet poparzonych w Akademii Sztuk (autor: Akademia Sztuki w Szczecinie)

Trwa zbiórka na leczenie kobiet poparzonych w wyniku eksplozji w Akademii Sztuk w Szczecinie. Ich inicjatorami są uczelnia oraz Fundacja Akademia Dobrych Pomysłów.

Została również zorganizowana zbiórka krwi dla poszkodowanych – grupy 0Rh- (minus) oraz ARh+ (plus). Aby pomóc, należy zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i zaznaczyć, że krew oddawana jest dla poszkodowanych w wypadku na Akademii Sztuki w Szczecinie Marii i Marty.

Do wybuchu w obiekcie przy ul. Krzysztofa Kolumba doszło w niedzielę 25 czerwca. W trakcie przeprowadzania doświadczenia doszło do wybuchu, poparzone zostały trzy kobiety.

– Jedna kobieta w wieku ok. 20 lat w ciężkim stanie, z poparzeniami 90 proc. powierzchni ciała została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. 33-latka i 40-latka z poparzeniami klatki piersiowej i twarzy zostały przetransportowane do szpitali karetkami – poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel.

Przed przyjazdem zastępu straży pożarnej z budynku ewakuowało się jeszcze 15 osób.

Prorektor ds. artystyczno-naukowych Akademii dr Mikołaj Iwański przyznał, że „pierwszy raz mam do czynienia z takim wypadkiem w pracowni grafiki warsztatowej, która zwykle uważana jest za bezpieczną”.

– Na obecnym etapie nie da się niczego spójnego zrekonstruować. Musimy poczekać na moment, kiedy będziemy mogli porozmawiać z poszkodowanymi. Kiedy one będą w stanie zarówno psychicznym, jak i fizycznym gotowe do rozmowy – dodał.

Budynek, w którym doszło do wybuchu, został wyłączony z zajęć dydaktycznych do odwołania.

– Konstrukcja budynku i stan techniczny nie uległy dewastacji. Problem polega na tym, że trzeba zneutralizować wszelkiego rodzaju odczynniki, które są potrzebne do grafiki warsztatowej. Trzeba wiedzieć, jak się z nimi obchodzić, nasz dział BHP już nad tym pracuje – przekazał dziekan wydziału grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie dr hab. Ireneusz Kuriata.

Postępowanie ws, wybuchu w Szczecinie

Postępowanie w sprawie sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach, prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście.

– Po uzyskaniu zgody służb prokurator jest w trakcie czynności procesowych na miejscu zdarzenia, które prowadzi z udziałem biegłego – mówiła w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka.

Jak poinformowały władze uczelni, w pracowniach grafiki artystycznej używane są substancje łatwopalne m.in. denaturat i kalafonia.

– Tego typu substancje są wykorzystywane tylko w pracowniach grafiki artystycznej. My przeszliśmy jakiś czas temu kontrolę sanepidu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Bardzo dbamy o stan techniczny szczególnie tych pracowni, w których odbywają się zaawansowane procesy technologiczne – podkreślił prorektor Iwański.

