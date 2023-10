Wybory parlamentarne 2023. Głosowanie nawet do wczesnych godzin porannych, trwa liczenie głosów

Do około 3. rano w poniedziałek trwało głosowanie w komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu. Trwa tam liczenie głosów – poinformował dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański. W wyborach parlamentarnych 2023 wzięła udział rekordowa liczba Polaków - zgodnie z badaniem exit poll, opartym na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego, frekwencja ogółem wyniosła 72,9 proc.