Dariusz Joński w Poranku Polskiego Radia RDC RDC 29.05.2024 05:46 Gościem Roberta Łuchniaka w „Poranku RDC” będzie Dariusz Joński - polityk Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy o 8:10.

Dariusz Joński w Poranku Polskiego Radia RDC (autor: mat. Koalicji Obywatelskiej)

Raport końcowy komisji będzie swoistym aktem oskarżenia wobec wszystkiego, co robił PiS - mówi nasz gość Dariusz Joński. Polityk Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych, kandydat do Parlamentu Europejskiego będzie gościem Roberta Łuchniaka w „Poranku RDC”.

O najważniejszych ustaleniach komisji i wnioskach, które jako przewodniczący planuje skierować do prokuratury porozmawiamy już dziś o 8:10.

