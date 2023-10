Wyborcze terminy – niektóre mijają dzisiaj [SPRAWDŹ] RDC 02.10.2023 10:50 Za dwa tygodnie odbędą się wybory parlamentarne. Urzędy będą otwarte dłużej, żeby ułatwić załatwianie spraw związanych z głosowaniem. Zamiar głosowania w innym miejscu można zgłaszać do 12 października. Tylko do dzisiaj zaś przyjmowane są zgłoszenia osób, które głosować chcą korespondencyjnie.

Wybory 2023. Sprawdź terminarz (autor: UM Warszawa)

Od dzisiaj do 12 października 2023 r. wszystkie Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic Warszawy oraz Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwy dla Dzielnicy Śródmieście przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 będą czynne do godz. 18:00. W wydłużonym czasie pracy będzie można załatwić wyłącznie sprawy związane z wyborami.

Terminy załatwiania spraw wyborczych

Do dzisiaj można zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie I:

ustnie – osobiście w siedzibie Komisarza Wyborczego w Warszawie I przy pl. Bankowym 3/5 wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:15 do 16:15;

pisemnie – wypełniając formularz;

w formie elektronicznej – wypełniając formularz oraz wysyłając go za pośrednictwem platformy ePUAP;

telefonicznie na numer telefonu: 22 243 08 00 – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

telefaksem na numer: 22 695 61 36;

w formie elektronicznej na adres: warszawa@kbw.gov.pl.

W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego I w terminie do 2 października 2023 r.

Do piątku 6 października br. można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Warszawa19115.

Z kolei do 12 października (czwartek) można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Informacje, jak załatwić sprawę, znajdują się pod adresem Warszawa19115. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Ten sam termin dotyczy jednorazowej zmiany miejsca głosowanie. Można to zrobić do 12 października (czwartek) br. Szczegółowe informacje na stronie.

WAŻNE! W dniu 13 października (piątek) 2023 r. nie będzie już możliwości zmiany miejsca głosowania lub pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Sprawdź, gdzie głosujesz

Wejdź na stronę www.mobywatel.gov

Kliknij „zaloguj się na mObywatel.gov.pl”

Po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę „Twoje dane”, a następnie zakładkę „Centralny Rejestr Wyborców”

Sprawdź swój obwód głosowania oraz adres siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Uwaga! Miejsca głosowania nie sprawdzisz w aplikacji mobilnej mObywatel.

Zmiana miejsca głosowania

Za pośrednictwem usługi online, bez konieczności wizyty w Urzędzie można zmienić miejsce głosowania. Informacje dostępne są na stronie.

Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Podczas zbliżających się wyborów 15 października osoby, które wymagają specjalistycznego transportu, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu do lokalu komisji wyborczej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 października do godz. 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy bus@specjaltrans.pl.

Usługa ta skierowana jest tylko do osób mających orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) i jednocześnie poruszających się na wózkach.

W ramach usługi realizowany jest tylko przewóz do lokalu wyborczego i z powrotem.

Podczas zamawiania przewozu konieczne jest poinformowanie przewoźnika, że jest to przewóz na wybory.

Usługa realizowana jest przez firmę realizującą Usługi Transportowe Marek Włastowski.

