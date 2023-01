Wojciech Skurkiewicz w RDC o nowych dodatkach dla żołnierzy. Mają zachęcić do pozostania w wojsku 17.01.2023 15:15 Wiceminister MON, Wojciech Skurkiewicz na antenie RDC opowiedział o nowych zasadach przyznawania dodatków motywacyjnych oraz za wysługę lat w armii. Resort obrony utrzymał część z nich na takim samym poziomie, ale wprowadzi też nowe dodatki.

Dodatki motywacyjne i za wysługę lat w armii, po nowemu (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

- Chcemy, by doświadczeni wojskowi zostali i szkolili nowych żołnierzy - mówi wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz.

- Nam zależy na tym, aby pozostawiać w służbie żołnierzy, którzy mają określoną swoją historię i są żołnierzami bardzo dobrze wyszkolonymi. Kiedy my chcemy tworzyć armię 300 tysięczną, nam potrzeba jest wielu doświadczonych żołnierzy, którzy mają 15,20, a nawet 30 lat służby - mówi Skurkiewicz.



Dla pilotów dodatek specjalny wynosi od 750 do 2700 zł, za loty samolotami F-16 zostaną zwiększone do 2250 zł, tak samo, jak za loty oznaczone statusem HEAD.

Żołnierze pełniący służbę w patrolach saperskich nadal mogą liczyć na dodatek do 900 zł, marynarze od 225 do 900 złotych, nurkowie od 450 zł do 1800 zł i skoczkowie spadochronowi od 300 zł do 1125 zł.

Nowym rozwiązaniem jest zwiększenie dodatku specjalnego dla pilotów wykonujących loty samolotami, które zostaną dopiero wprowadzone do służby - F-35 i FA-50.

