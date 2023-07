Właściciele kotów zakażonych ptasią grypą objęci nadzorem epidemiologicznym RDC 04.07.2023 19:47 Państwowa Inspekcja Sanitarna objęła nadzorem epidemiologicznym właścicieli i opiekunów kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy H5N1. Są to działania prewencyjne, aby zapobiec wystąpieniu grypy H5N1 u ludzi - poinformowała instytucja. Ptasią grypę u kotów wykryto w próbkach pobranych od zwierząt m.in. z Poznania, Trójmiasta i Lublina.

Kot (autor: pixabay)

W ostatnim czasie służby weterynaryjne zanotowały zwiększoną liczbę przypadków infekcji kotów domowych, przebiegających z objawami oddechowo-neurologicznymi. Zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii, wyniki badań wskazują, że przyczyną tego jest wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1. Właścicieli zwierząt, u których wykryto zakażenie, Państwowa Inspekcja Sanitarna objęła nadzorem epidemiologicznym.

Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Szymon Cienki powiedział, że nadzór epidemiologiczny polega na kontaktowaniu się z właścicielami i opiekunami padłych kotów i zbieraniu wywiadu. Podkreślił, że ryzyko przeniesienia zakażenia z chorego kota na człowieka jest znikome. W Polsce dotychczas nie zarejestrowano przypadków zakażenia ludzi wirusem grypy typu H5N1.

Sanepid zaleca właścicielom kotów, by unikać bezpośredniego kontaktu z chorym drobiem, padłym ptactwem dzikim i z przedmiotami, na których są ślady ptasich odchodów. Przypomina też o zachowaniu szczególnych zasad sanitarnych takich jak mycie i dezynfekowanie rąk czy butów oraz o zasadach obróbki termicznej mięsa drobiowego.

W przypadku wystąpienia u zwierzęcia domowego objawów choroby należy niezwłocznie zgłosić to do lekarza weterynarii, a w razie pojawienia się niepokojących objawów grypopodobnych - zgłosić się do lekarza.

