Szef MON podpisał ważną umowę ws. bezpieczeństwa RDC 04.03.2025 10:04 Porozumienie w sprawie opracowania raportu pt. „Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w polskim przemyśle obronnym” podpisał wczoraj na X Europejskim Kongresie Samorządowców minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. – COVID pokazał, jak ważne są łańcuchy dostaw – powiedział dla Polskiego Radia RDC szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz (autor: RDC)

W poniedziałek na X Europejskim Kongresie Samorządowców szef MON podpisał porozumienie w sprawie opracowania raportu pt. „Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w polskim przemyśle obronnym”.

– W pierwszej kolejności oczekuję w raporcie wskazania tego, co należy zabezpieczyć w pierwszym rzędzie: jaki transfer technologii, jakie umiejętności, jakie zdolności. Chciałbym również, aby finalizacja tych prac nastąpiła jak najszybciej, a dalsze działania były prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem i kolejnymi kongresami – mówił podczas podpisania dokumentu.

Nam powiedział, dlaczego raport ten jest tak ważny.

– COVID pokazał jak łańcuchy dostaw są ważne. Jak nam zabrakło półprzewodników, to czekaliśmy bardzo długo na nowe samochody. Jak w pierwszym etapie nie było maseczek czy płynu do odkażania, to stawaliśmy na głowie, żeby firmy, które się w tym nie specjalizują, podejmowały tę produkcję. Już nie powiem, co się dzieje w substancjach czynnych, bo Europa de facto abdykowała z zajmowania się tą kwestią. Dobrze, że teraz wraca do tych rzeczy. Potrzeba naprawdę bardzo dużo staranności, żeby scharakteryzować miejsca, w których te łańcuchy są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i Europy i tę produkcję umiejscowić w Europie – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

X Europejski Kongres Samorządów ma charakter międzynarodowy. Jest jedną z największych imprez w Europie, która skupia samorządowców z różnych krajów. Polskie Radio RDC jest patronem medialnym wydarzenia.