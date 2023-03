Poszukiwania 24-latka w związku z zabójstwem dwóch osób w Wielkopolsce RDC 30.03.2023 12:18 Trwają policyjne poszukiwania 24-latka, który w środę miał zabić dwie osoby w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Policja potwierdziła, że poszukiwany mężczyzna kilka dni temu opuścił szpital psychiatryczny. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Poszukiwania 24-latka ws. podwójnego zabójstwa w Wielkopolsce (autor: Policja Wielkopolska)

Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego 24-latka. Mężczyzna miał zabić dwie osoby na terenie powiatu międzychodzkiego. Sprawą zajęła się również Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Śledczy przygotowują wniosek do sądu ws. tymczasowego aresztu poszukiwawczego wobec zbiegłego sprawcy.

W środę w trakcie gaszenia pożaru mieszkania w miejscowości Muchocin strażacy znaleźli zwłoki 22-letniego mężczyzny. Obrażenia na ciele wskazywały, że mężczyzna został zabity. Jak poinformowała policja, sprawca prawdopodobnie podpalił mieszkanie, aby zatrzeć ślady. Według ustaleń funkcjonariuszy 24-latek zabrał samochód należący do ofiary i uciekł z miejsca zdarzenia.

Zdaniem śledczych ten sam mężczyzna miał potem zabić 45-letnią kobietę w jej mieszkaniu w Międzychodzie. Po dokonaniu obydwu zabójstw 24-latek porzucił skradziony samochód niedaleko Międzychodu i uciekł do lasu. Od środy trwają poszukiwania zbiega. W pościgu biorą udział m.in. policjanci z Międzychodu i KWP w Poznaniu. W czwartkowe przedpołudnie policja opublikowała wizerunek poszukiwanego 24-latka.

Poszukiwania w Wielkopolsce

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak poinformował, że śledztwo ws. środowych zabójstw w powiecie międzychodzkim od prokuratury w Szamotułach przejęła poznańska prokuratura okręgowa. – Prokurator przydzielony do tej sprawy w tej chwili sporządza wniosek o tymczasowy areszt poszukiwawczy wobec tego podejrzanego, aby móc wdrożyć potem postępowanie ws. wydania listu gończego – powiedział.

Potwierdził, że śledztwo dotyczy dwóch zabójstw. – Poszukiwany jest związany z tą sprawą – zaznaczył.

Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak potwierdził, że poszukiwany 24-latek przed kilkoma dniami opuścił szpital psychiatryczny.

Policja zaznaczyła również, że dla dobra prowadzonych działań nie poda szczegółów dotyczących poszukiwań. – Jeżeli są prowadzone działania pościgowe, to nie podaje się ani liczby biorących w nich udział policjantów, ani gdzie się one odbywają, chyba, że jest to konieczne, albo ważne. Ale na ten moment dowodzący akcją nie ujawniają gdzie ten pościg jest prowadzony – podkreślił Borowiak.

