Wszystkich Świętych na drogach. Więcej wypadków, rannych i kierowców na podwójnym gazie Cyryl Skiba 03.11.2023 10:48 Od rozpoczęcia policyjnej akcji „Wszystkich Świętych” na drogach, która trwała od 31 października do 2 listopada, 11 osób zginęło w 173 wypadkach. 191 osób zostało rannych. Statystyki są gorsze niż rok wcześniej - porównuje Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Policji.

Więcej wypadków, rannych i kierowców na podwójnym gazie. Policja posumowała Wszystkich Świętych na drogach (autor: Policja Mazowiecka)

Komenda Główna Policji podsumowała akcję "Wszystkich Świętych", która trwała od 31 października do 2 listopada. W 173 wypadkach zginęło 11 osób a 191 zostało rannych. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Policji podaje tragicznego statystki dla czwartku.

– Ostatni dzień, czwartek Dzień Zaduszny to w statystyce 60 wypadków, 5 ofiar śmiertelnych tych wypadków, 69 osób rannych i 243 zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Wśród ofiar 3 to kierujący pojazdami – informuje Opas.

Jedną z ofiar śmiertelnych był siedemnastoletni pieszy z Przysuchy na Mazowszu. Nastolatek wbiegł na jezdnię poza przejściem dla pieszych, wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy. Mimo reanimacji pieszy zmarł.

– Porównując rok do roku, doszło do większej liczby wypadków – dodaje Opas. – Natomiast co szczególnie istotne ofiar odnotowano mniej o 7. W zeszłym roku było to 18 osób w tym roku jest 11. Osób rannych było o 27 więcej, 191 w tym roku. Przypomnę, że w zeszłym roku była to liczba 164 osób – przekazał Opas.

Zatrzymano też 708 pijanych kierowców. W zeszłym roku odnotowano 177 kierowców mniej, na podwójnym gazie.

